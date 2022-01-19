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В России около 30 тыс. росгвардейцев обеспечили безопасность на Крещение

В ведомстве рассказали, что нарушений не было
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Около 30 тыс. военнослужащих и сотрудников Росгвардии приняли участие в охране правопорядка на Крещение Господне в России. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, нарушений порядка не допущено.

"Около 30 тыс. военнослужащих и сотрудников Росгвардии по всей стране во взаимодействии с другими ведомствами приняли участие в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности во время православного праздника Крещения Господня", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что для обеспечения безопасности непосредственно на религиозных объектах, а также в традиционно организованных местах крещенских купаний привлекалось более 6 тыс. росгвардейцев.

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