Стелы "Город трудовой доблести" в Кемерове и Новокузнецке установят осенью 2022 года

КЕМЕРОВО, 19 января. /ТАСС/. Власти Кузбасса выбрали места для стел "Город трудовой доблести" в Кемерове и Новокузнецке, которые получили эти звания в 2021 и 2020 годах соответственно. Их установят в центральных городских парках, которые капитально отремонтируют осенью 2022 года, сообщается в среду на официальном сайте правительства региона.

"Для установки стел "Город трудовой доблести" выбраны центральные парки Кемерова и Новокузнецка, оба эти парка носят имя маршала Жукова, что символично. Монументы будут олицетворять дань уважения и памяти подвигу, который совершили жители Кузбасса во время войны, и потом при восстановлении экономики страны. Прежде чем установить стелы, проведем капитальный ремонт парков, чтобы это были современные и удобные места отдыха, достойные памяти трудового подвига наших славных предков", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.

Российское военно-историческое общество утвердило основную концепцию архитектурных проектов стел. Комплексы в Кемерове и Новокузнецке будут иметь единый элемент - колонну с гербом города. Остальные конструкции дополнят символами и формами, которые отразят значимые исторические факты и трудовые подвиги жителей.

Планируется, что в Кемерове 25-метровую стелу сделают из черного гранита, который будет символизировать угледобычу. В Новокузнецке при создании стелы будет использовать металл, который подчеркнет специфику города металлургов.

В 2020 году звание "Город трудовой доблести" в числе 20 первых городов России присвоили Новокузнецку, где в годы войны работали десятки эвакуированных заводов. Они выплавляли металл, из которого был изготовлен каждый четвертый советский снаряд, каждый второй танк, половина всех боевых самолетов. Кемерово в 2021 году стал вторым в регионе городом-обладателем почетного звания. В областной центр эвакуировали оборудование 38 заводов, на их основе возникло 11 предприятий, в том числе пять оборонных. В Кемерове отливали корпуса для мин, изготавливали заряды для гаубиц, патроны для винтовок. Каждый третий снаряд советской армии начинялся кемеровским порохом, в том числе знаменитые "Катюши".