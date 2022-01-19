В Москве госпитализировали актрису Веру Воронкову

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Актриса Вера Воронкова пострадала в результате пожара в квартире на северо-востоке Москвы, где загорелась гирлянда на елке. Она госпитализирована с отравлением дымом, сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах.

"Вечером во вторник на проспекте Мира, 124, корпус 1, в квартире Веры Воронковой произошел пожар. Загорелась гирлянда на елке. В результате пострадали два человека, в том числе актриса. Они госпитализированы с отравлением дымом", - сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что квартира, где произошел пожар, расположена на четвертом этаже. Площадь возгорания составила 6 кв. м. "Пострадавшие самостоятельно покинули квартиру, но после осмотра медиками стало ясно, что они нуждаются в госпитализации", - добавил он.

Вера Воронкова - заслуженная артистка РФ. Окончила школу-студию МХАТ, известна ролями в сериалах "Марш Турецкого", "Каменская", "Предчувствие", "Журов".