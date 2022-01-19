В Волгограде 60 урбанистов обучили в центре добровольцев развития территорий

ВОЛГОГРАД, 19 января. /ТАСС/. Первый центр добровольцев развития территорий Urbantalk, созданный в Волгограде благодаря президентскому гранту, в 2021 году обучил 60 студентов. Они прошли образовательную программу по четырем направлениям: "Архитектура и урабнистика", "Экология", "Социокультурное программирование" и "Медиа", сообщил во вторник ТАСС руководитель общественной организации "Центр развития культуры "Среда" Анатолий Рощин.

"С августа 2021 года в Волгоградской области начал свою работу региональный центр поддержки добровольчества в сфере развития территорий Urbantalk. Данный проект стал победителем второго конкурса Фонда президентских грантов в 2021 году. В Волгограде появилось новое креативное пространство для молодежи, кому небезразлична судьба родного города. Будущие архитекторы, градостроители, ландшафтные и графические дизайнеры, а также студенты и учащиеся различных направлений образовательных организаций общего, среднего профессионального и высшего образования смогли пройти образовательную программу, включающую в себя 24 занятия по четырем направлениям: "Архитектура и урабнистика", "Экология", "Социокультурное программирование" и "Медиа", - сказал он, добавив, что за год центр обучил 60 человек.

По словам собеседника агентства, цель проекта - показать молодежи и местным жителям те возможности и инструменты, которые есть у них для преображения пространства вокруг себя и улучшения городской среды в целом. Добровольцы получили теорию и смогли применить ее на практике - проводили соцопросы, дизайн-сессии, другие мероприятия и проектировали общественные пространства совместно с архитекторами. Так, в центре Urbantalk создали два проекта благоустройства новых общественных пространств возле вузов - у Волгоградского техникума водного транспорта и Волгоградского аграрного университета. Планируется, что проекты подадут на конкурс в рамках инициативного бюджетирования в 2023 году. "Также в рамках проекта было создано методическое пособие - "Рабочая тетрадь добровольца развития территорий Волгоградской области", которая поможет в выстраивании систематической работы в данном направлении", - добавил Рощин.

Проект центра добровольцев развития территорий разработала волгоградская общественная организация "Центр развития культуры "Среда". Поддержка Фонда президентских грантов составила 438 тыс. рублей, еще около 350 тыс. рублей на реализацию проекта направила общественная организация. Центр продолжит свою работу и по окончании сроков реализации проекта. Более того, в 2022 году планируется увеличить охваты до 200 студентов, а также создать территориальные центры в городах Волгоградкой области.