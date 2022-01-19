В Москве теперь можно заполнить онлайн-заявку для сдачи экспресс-теста на ковид

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Желающие сделать в Москве экспресс-тест на ковид теперь смогут заранее заполнить онлайн-заявку. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Всего в Москве уже почти полмиллиона человек прошли быструю диагностику на ковид. В ноябре прошлого года мы создали возможность заранее заполнить онлайн-заявку на экспресс-тест на сайте emias.info и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". В ней нужно указать фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, номер полиса ОМС или СНИЛС, дату рождения, пол, номер телефона и адрес фактического проживания. Это занимает буквально две минуты", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

Она добавила, что после ее заполнения формируется QR-код заявки, который следует предъявить в любом из центров экспресс-тестирования. Сдать тест после электронного заполнения заявки можно в течение двух дней, не считая дня ее подачи. Это поможет сэкономить время как сдающим экспресс-тест, так и администраторам центров проведения экспресс-тестирования.

Сделать экспресс-тест на COVID-19 могут бесплатно все желающие. Для этого взрослым понадобится паспорт или загранпаспорт гражданина России, паспорт иностранного гражданина или вид на жительство (для иностранных граждан), детям - свидетельство о рождении или номер полиса ОМС, СНИЛС (при наличии). Дети могут пройти экспресс-тестирование только в присутствии родителей.

В Москве работает 71 пункт, где можно сделать бесплатный экспресс-тест на COVID-19. Они открыты в 38 центрах госуслуг, 21 общественном месте и торговых центрах и в семи транспортно-пересадочных узлах, а также в вестибюлях пяти станций метро.