Первый случай штамма коронавируса "омикрон" выявили в Томске

ТОМСК, 19 января. /ТАСС/. Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" зарегистрирован в Томской области, сообщается в Telegram-канале администрации региона со ссылкой на губернатора Сергея Жвачкина в среду.

Ранее губернатор региона сообщал, что появление в области омикрон-штамма ожидается через две-три недели.

"Первый случай омикрона сегодня зарегистрирован в Томске. До масштабной волны еще есть время, но нам всем нужно использовать его для подготовки, чтобы сберечь здоровье людей. Призываю всех строго соблюдать масочный режим, а при первых острых признаках респираторного заболевания оставаться дома", - приводятся в сообщении слова губернатора.

Глава региона поручил увеличить объемы тестирования на ковид, предусмотреть возможность расширения количества операторов кол-центров, а также перевода части сотрудников на дистанционный режим работы - прежде всего, речь идет о работниках бюджетных организаций, о людях старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Кроме того, профильным департаментам поручено следить за ценами на лекарства в аптеках.

По последним данным, с начала пандемии в области зарегистрировано более 64 тыс. случаев заражения коронавирусом. С ноября из-за введенных ограничений, в частности обязательной вакцинации отдельных групп граждан, удалось сократить число ежедневных случаев заражения с 280 до 110-130. Открыто порядка 1,5 тыс. коечных мест для лечения ковида в медучреждениях региона, порядка 25% свободны.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", обнаружен в 2021 году на юге Африки. Как сообщал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, у большинства заразившихся штаммом "омикрон" отмечаются головная боль, заложенность носа, чихание, першение в горле и усталость. Ранее в регионах СФО случаи заражения омикрон-вариантом зарегистрированы в Омской и Иркутской областях, Красноярском крае, Республиках Тыва и Хакасия.