Аэропорт Краснодара обслужил все задержанные рейсы и работает в штатном режиме

КРАСНОДАР, 19 января. /ТАСС/. Международный аэропорт Краснодара, закрытый накануне из-за снегопада, обслужил все задержанные рейсы и работает в штатном режиме, сообщили журналистам в пресс-службе.

Из-за непогоды задержали 24 рейса, с 19:00 мск 18 января работу аэропорта возобновили.

"Аэропорты Сочи и Краснодара работают в штатном режиме. Все рейсы выполняются по расписанию. Ранее задержанные рейсы из Краснодара были отправлены минувшей ночью", - сообщает пресс-служба.

Аэропорт Краснодара за сутки обслужил 42 рейса, пассажиропоток превысил 4,8 тыс. пассажиров.