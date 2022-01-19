В Москве до 70% пассажиров оплачивают проезд в транспорте без обращения в кассы

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Доля пассажиров в Москве, оплачивающих проезд в общественном транспорте без обращения в кассу, выросла с 50% до 70% к концу 2021 года. Переход на альтернативные способы оплаты позволили сэкономить время для покупки билетов, сократить количество бумажных проездных и чеков, а также ликвидировать очереди в кассах метро, сообщается на информационном портале мэра Москвы.

"Десять лет назад купить проездной в Москве можно было только в кассе метро или киоске Мосгортранса. Это устаревший формат, мы полностью пересмотрели подход к организации каналов продаж. <…> За эти годы у нас появилась карта "Тройка", а на турникетах стали принимать банковские карты, можно расплачиваться с помощью гаджетов. В 2021 году доля пассажиров, использующих альтернативные способы оплаты проезда, выросла до 70%, то есть всего лишь 30% пассажиров покупают билеты в кассах, и это не предел", - приводятся слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Он подчеркнул, что если в 2010 году 99,7% пассажиров метро приобретали билеты только в кассах, то после появления "Тройки" и внедрения альтернативных видов оплаты проезда этот показатель снизился до 64% в 2016 году и до 50% в начале 2021 года. Очереди в кассы метро за 10 лет сократились более чем в три раза.

Внедрение новых видов оплаты проезда также положительно влияет на экологию за счет снижения числа бумажных билетов и чеков. Заммэра добавил, что с развитием нового сервиса Face Pay, виртуальной "Тройки" и всей билетной системы все больше горожан будут отказываться от услуг касс.