ЗАГС Москвы открыл более 100 дополнительных мест на популярную дату 22.02.22

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Московские отделы ЗАГС открыли более 100 дополнительных мест на самую популярную дату февраля - 22.02.22, сообщила пресс-служба управления ЗАГС Москвы.

"Красивая дата 22.02.22 пользуется большой популярностью среди молодоженов. Например, недавно мы открыли подачу заявлений в усадьбу Васильчиковых на эту дату, и все свободные места были заполнены онлайн в течение 30 минут. В связи с многочисленными обращениями пар мы приняли решение увеличить график работы дворцов бракосочетания в Москве до 21:00. Для молодоженов стало доступно более 100 свободных мест на 22.02.22", - сказала исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева, чьи слова приводятся в сообщении.

На увеличенный режим работы с 9:00 до 21:00 перешли Дворцы бракосочетания №1, №3 и №4, а также Шипиловский, Кутузовский и Вернадский отделы ЗАГС. Подать заявление о заключении брака можно на личном приеме в выбранном дворце до 22 января включительно. Также церемонии бракосочетания в красивую дату будут проходить на выездных локациях в бутик-отеле "Богородское", доме торжеств "Сафиса", особняке Спиридонова, парке-отеле "Даниловский", усадьбе Васильчиковых, усадьбе Муравьевых-Апостолов и на площадке The Great Hall Yakimanka.

"С 2022 года во Дворцах бракосочетания №1 и №4 на торжественных церемониях бракосочетания для молодоженов будет звучать живая музыка. В красивую дату 22.02.22 работа музыкантов также будет продлена в соответствии с графиками дворцов. Композиции будет исполнять струнное трио на двух скрипках и виолончели, а также музыкант на клавишном инструменте. Для пар будет доступен стандартный набор произведений, по желанию молодоженов музыканты могут исполнить одну из известных музыкальных композиций", - отметила Уханева.

Подать заявление о заключении брака можно онлайн через портал mos.ru или Единый портал госуслуг, а также лично в отделе ЗАГС. Госпошлина остается прежней - 350 рублей, а при подаче заявления онлайн действует 30% скидка, госпошлина составит 245 рублей.