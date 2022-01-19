Детский хоспис "Дом с маяком" получил грант в размере 102 млн рублей

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Правительство Москвы выделило детскому хоспису "Дом с маяком" грант в размере 102 млн рублей для оказания в 2022 году паллиативной медицинской помощи в стационарных и амбулаторных условиях. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы выделило детскому хоспису "Дом с маяком" грант в размере 102 млн рублей. Средства предназначены для оказания в 2022 году паллиативной медицинской помощи в стационарных и амбулаторных условиях, в том числе на дому. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Детский хоспис "Дом с маяком" является частным медицинским благотворительным учреждением, которое оказывает помощь неизлечимо больным детям и молодым людям до 25 лет. Хоспис предоставляет комплексную медицинскую, социальную, психологическую и духовную помощь пациентам и членам их семей. Все медицинские и социальные услуги являются бесплатными. Команда хосписа состоит более чем из 400 специалистов и 400 волонтеров.

"В 2021 году специалисты выездных бригад хосписа совершили свыше 11 тыс. визитов на дом к 650 пациентам. Для ситуаций, когда детям с родителями необходимо лечь в больницу, функционирует стационар на 15 одноместных палат (комнат) по адресу: улица Долгоруковская, д. 30. Здание стационара было передано "Дому с маяком" в безвозмездное пользование на 49 лет по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина. В 2021 году помощь в стационаре получили 669 детей и молодых взрослых", - заключили в мэрии.