Мэр Красноярска повторно заразился коронавирусом

КРАСНОЯРСК, 19 января. /ТАСС/. Глава Красноярска Сергей Еремин повторно инфицирован коронавирусом. Об этом он сообщил в видеообращении к горожанам на своей странице в Instagram .

"У меня ковид. <...> Пять дней назад пошел на ревакцинацию, сделал первый компонент прививки, но вчера сдаю анализ - он оказался, к сожалению, положительным", - сказал Еремин.

Первый раз мэр заразился в конце 2020 года. "Мое знакомство с вирусом состоялось в октябре 2020 года. Потом прошел вакцинацию и больше года держался, несмотря на огромный круг общения. Так что прививка имеет силу", - сообщил он.

По словам Еремина, он на самоизоляции, продолжает в режиме онлайн контролировать ситуацию в городе.

Всего по данным федерального оперативного штаба, в Красноярском крае с начала пандемии зафиксировано 178,3 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 162,3 тыс. пациентов выздоровели, 9,1 тыс. человек умерли. Зарегистрировано пять случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон".