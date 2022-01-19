Японию в 2021 году посетило рекордно низкое число иностранцев

ТОКИО, 19 января. /ТАСС/. Рекордно низкое число гостей из-за рубежа было зафиксировано в Японии в минувшем 2021 году. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду Национальной туристическая организацией.

Отмечается, что по сравнению с 2020 годом число приезжих из-за границы сократилось на 94% и достигло отметки 245 900 человек - это самый низкий показатель с 1964 года, когда начала собираться соответствующая статистика. Главной причиной столь резкого падения является ситуация с распространением коронавируса - Япония фактически закрыла свои границы для иностранцев.

С 28 декабря 2020 года в Японии был введен фактический запрет на выдачу новых виз гражданам всех государств и регионов мира в связи с распространением штаммов коронавируса. В настоящее время в Японию могут въехать только японцы, иностранцы, постоянно проживающие в стране и имеющие долгосрочные визы, и дипломаты. Также въезд может быть разрешен родственникам проживающих в Японии иностранцев в "исключительных случаях", например по семейным обстоятельствам. При этом действует ограничение на въезд - не более 3,5 тыс. человек в день.