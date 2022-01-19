В аэропортах Орска, Батагая и Перми обновили радиолокационное оборудование

ТАСС, 19 января. Ростех повысил безопасность трех региональных аэропортов в Оренбургской области, Якутии и Пермском крае, установив в воздушных гаванях Орска, Батагая и Перми современное радиолокационное оборудование, сообщила в среду пресс-служба госкорпорации.

"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации Ростех установил современное радиолокационное оборудование в аэропортах Орска, Батагая и Перми. Новые локаторы обладают высокой дальностью и точностью, что позволяет обеспечивать безопасность при любой интенсивности полетов", - говорится в распространенном сообщении.

По данным Ростеха, обзорные радиолокаторы автоматически корректируют свою работу в соответствии со сложным ландшафтом и метеоусловиями, имеют высокую разрешающую способность и точность определения координат воздушных судов на расстоянии до 400 км. Как объясняется в сообщении, радиолокаторы АОРЛ-1АС и АОРЛ-1АМ получают информацию сразу по двум каналам. Это позволяет определить местонахождение самолета и передать дополнительную информацию о воздушном судне: бортовой номер, высоту полета, остаток топлива. Совмещенная антенная система исключает необходимость установки отдельного вторичного радиолокатора и делает устройство более надежным в эксплуатации, отмечают в пресс-службе.

"Новое радиолокационное оборудование "Росэлектроники" позволяет эффективно обнаруживать летательные аппараты и получать все необходимые данные для сопровождения полетов. Это особенно актуально для региональных аэропортов, поскольку дает возможность организовать прямые маршруты, минуя московский авиационный узел. В 2021 году в рамках участия в программах модернизации аэродромной инфраструктуры специалисты челябинского "Полета" оснастили новым радиолокационным оборудованием десять российских аэропортов регионального назначения", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко.

В 2021 году, как уточняется в сообщении, радиолокаторы АОРЛ-1АС установили в аэропортах Абакана, Севастополя, Челябинска, устройства АОРЛ-1АМ работают в аэропортах Мурманска и Салехарда. В составе "Росэлектроники" производство и монтаж навигационного оборудования выполнило дочернее предприятие концерна "Вега" - Челябинский радиозавод "Полет".