Станцию Минская будущего МЦД-4 планируют открыть весной 2022 года

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Новую станцию Минская будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) планируют открыть для пассажиров весной 2022 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЖД.

"На новой станции Минская будущего МЦД-4 завершаются отделочные работы. Первых пассажиров она примет уже весной. За полтора года здесь построены два путепровода через Минскую улицу - двухпутный и однопутный. Арочные конструкции пролетных строений, длина каждой из которых 55 метров, были собраны на специальных вспомогательных инженерных сооружениях и установлены путем надвижки. Общий вес металлоконструкций двух путепроводов - 1,5 тыс. тонн. Движение по двум путепроводам осуществляется с середины 2021 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что возведена первая платформа длиной 270 м с навесом от осадков на всю длину, оборудованная энергоэффективным светодиодным освещением, удобной навигацией. Спуск с платформы будет оснащен двумя эскалаторами и лифтом, поставка и монтаж которых осуществляется в настоящее время.

Кроме того, на станции развернуто строительство второй платформы со сходом в вестибюль и третьего, однопутного путепровода, на котором будет уложен четвертый главный путь.

"С платформы пассажиры будут спускаться в вестибюль общей площадью 740 кв. м, где расположились турникетная и кассовая зоны, служебные помещения. Для удобства маломобильных граждан предусмотрена касса с заниженным окном, а также санитарная комната. Пересадка в метро будет организована по принципу "сухие ноги", для чего устанавливается навес длиной 20 м", - отметили в МЖД.

Там же уточнили, что весной откроется первая платформа для посадки и высадки пассажиров, на которой на первом этапе будут останавливаться поезда, следующие на Киевский вокзал и в обратном направлении.