В Москве вторые родители в многодетных семьях получили право бесплатного проезда

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление о бесплатном проезде в общественном транспорте второго родителя в многодетных семьях. Оформить соцкарту для получения права на бесплатный проезд можно в офисах госуслуг "Мои документы", сообщается в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

Вторые родители в многодетных семьях получили право бесплатного проезда в общественном транспорте и пригородных электропоездах. Такая же возможность предоставляется детям из многодетных семей в возрасте от 16 до 18 лет - независимо от факта обучения в образовательных учреждениях.

"Постановление о реализации норм соответствующего городского закона подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Оформить социальную карту для получения права бесплатного проезда можно в центрах госуслуг "Мои Документы", детям в возрасте от 16 до 18 лет право бесплатного проезда по социальной карте продлевается автоматически", - говорится в сообщении.

Решение о расширении льгот по бесплатному проезду в общественном транспорте для многодетных семей было принято в октябре 2021 года по многочисленным просьбам родителей.

В Москве проживает 191 тыс. многодетных семей, в которых воспитываются 475 тыс. детей.