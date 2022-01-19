В России выявили 33 899 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это максимум с 27 ноября

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 33 899, до 10 899 411. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 27 ноября 2021 года. В относительном выражении он составил 0,31%.

В частности, за сутки в Москве выявили 8 795 инфицированных, в Санкт-Петербурге - 4 382, в Подмосковье - 2 626, в Нижегородской области - 881 (что для региона стало максимумом за пандемию), в Краснодарском крае - 730, в Свердловской области - 628.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, возросло до 650 180, следует из сообщения штаба.

Число выздоровевших

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 22 920, до 9 925 855, сообщили в оперативном штабе.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 91,1% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки в Москве выздоровели 1 997 человек, в Воронежской области - 1 527, в Санкт-Петербурге - 1 449, в Самарской области - 1 403, в Подмосковье - 1 368.

Число летальных исходов

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 698 против 688 днем ранее, до 323 376, сообщили в оперштабе.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,97%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки в Москве зарегистрировали 71 смерть, в Санкт-Петербурге - 62, в Подмосковье - 38, в Красноярском крае - 27, в Нижегородской области - 26, в Алтайском крае - 24.