В Москве выявили 8 795 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это максимум с 19 июня

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 8 795 против 8 342 днем ранее, до 2 113 370. Об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 19 июня 2021 года. В относительном выражении он составил 0,42%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 71 против 69 днем ранее, до 38 084 (1,8% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 1 997, до 1 913 326. Сейчас в столице, по данным штаба, продолжают лечение 161 960 человек.