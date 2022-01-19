Власти Петербурга заявили о возможности введения новых противоковидных мер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Санкт-Петербург приближается к той эпидемиологической ситуации по заболеваемости коронавирусом, когда требуются дополнительные ограничительные меры. Об этом в среду сообщил на пресс-конференции в ТАСС вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев.

"На сегодняшний день мы приближаемся к ситуации, когда требуется дальнейшее усиление противоэпидемиологических мероприятий, что имеется ввиду - это, конечно, мы должны подумать о переводе части работников предприятий на удаленный режим работы, запрете массовых мероприятий, отмене диспансеризации. И такие мероприятия, которые связаны с поддержанием свободного коечного фонда не менее 20%. Вся эта система разработана, мы в ней работаем и постоянно отслеживаем ситуацию в Санкт-Петербурге", - сказал он.

По словам Эргашева, усиление противоковидных ограничительных мер связано со шкалой риска, которую разработал Минздрав России. При уровне риска менее пяти баллов вводится социальное дистанцирование, масочный режим, ограничение участников массовых мероприятий, ограничения в работе предприятий общественного питания. При уровне риска пять-шесть баллов, который недавно достиг Петербург, вводится дополнительно отмена массовых мероприятий, снижение объемов плановой медицинской помощи и диспансеризации, перевод резервных медицинских организаций, перепрофилирование временного инфекционного госпиталя в режим повышенной готовности.

За последние сутки в городе выявили 4 382 случая заражения - это является новым максимумом за всю пандемию. В первых числах января прирост заболевших не превышал 1,5 тыс. в сутки. По последним данным, в Петербурге выявили 893 098 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 828 077 человек (1 499 за сутки), умерли 29 188 (62 за сутки).