Тверская епархия передала 1 тыс. сосудов с крещенской водой в больницы

ТАСС, 19 января. Больницы в Твери получили 1 тыс. сосудов с освященной водой, а также около 300 книг по случаю празднования Крещения Господня. Об этом сообщила пресс-служба Тверской епархии.

"Перед праздником была заранее приготовлена тысяча маленьких сосудов с водой из источника. <...> Освященная вода передана через отдел по социальному служению и благотворительности Тверской епархии в больницы города Твери для врачей, персонала и больных, а также в социальные учреждения города", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что чин освящения воды провел митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Вместе с крещенской водой для находящихся в больницах города передано около 300 книг духовного содержания.

По данным пресс-службы, аналогичная акция пройдет во всех благочиниях епархии, освященную воду передадут в больницы и социальные учреждения области.

Русская православная церковь отмечает один из главных христианских праздников - Крещение Господне - 19 января (6 января по старому стилю). В Крещенский сочельник, 18 января, и в сам праздник в храмах совершается чин великого освящения воды. По традиции в Крещение верующие окунаются в освященную прорубь (иордань), вырубленную на замерзшем водоеме обычно в форме креста или круга.