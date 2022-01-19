Число случаев коронавируса среди беременных в Самарской области снизилось в четыре раза

САМАРА, 19 января. /ТАСС/. Количество беременных, заболевших коронавирусом, сократилось в четыре раза по сравнению с пиковыми значениями 2021 года в Самарской области. В этом месяце заболели 22 женщины, сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения региона в среду.

"В этом месяце заболели 22 беременных. Этот показатель стал ниже по сравнению с пиковыми значениями прошлого года в четыре раза. Сейчас болеют 19 беременных, из них привиты от коронавируса три женщины", - отметили в профильном министерстве.

Из заболевших восемь человек переносят инфекцию в легкой форме, 10 - в средней степени тяжести, одна беременная находится в тяжелом состоянии.

Что касается вакцинации от коронавируса в этой категории, ее темпы увеличились. На 2 декабря 2021 года они составляли 16,6%, сейчас - 27,1%. В целом в Самарской области число беременных, которые привились от инфекции, составляет 3 103.

В Самарской области 17 января выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса. Он подтвердился у 13 жителей Самары. По словам главы региона Дмитрия Азарова, число госпитализаций несильно увеличилось. "При том что у нас 379 выявленных заболевших, по госпитализациям у нас на протяжении последних трех дней есть небольшой рост на уровне 150-170 человек. <...> на "пике" заболевания предыдущей волны мы ежедневно госпитализировали 850-900 человек", - отмечал он. Также власти сообщили о готовности развернуть до 10 тыс. коек в случае необходимости. Сейчас в области открыто 3 414 коек для лечения пациентов с коронавирусом, из них заняты 2 117 мест.