Ученые войск РХБ защиты разработали новый способ тестирования на коронавирус

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Ученые войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты разработали новый способ тестирования на коронавирус, он в несколько раз быстрее традиционных ПЦР-исследований и не уступает им по точности, сообщили журналистам в Минобороны.

"На основе современных методов специфической индикации патогенов разработан набор реагентов для обнаружения РНК коронавируса SARS-CoV2 методом петлевой изотермической амплификации в реальном времени", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в состав нового набора включен специальный реагент, который инактивирует вирус за одну минуту, что практически сразу позволяет приступить непосредственно к исследованию. При этом не раскрывается, что именно это за реагент, так как он представляет собой ноу-хау российских военных.

"Набор обеспечивает обнаружение коронавируса в клинических образцах в течение 30 минут с момента забора материала, при этом по своей чувствительности и специфичности не уступает другим медицинским изделиям, основанным на методах амплификации нуклеиновых кислот", - рассказали в Минобороны.

Упрощение лабораторной диагностики

В военном ведомстве добавили, что традиционный анализ ПЦР занимает больше времени - около часа. А если учесть время пробоподготовки, то два часа. Новый набор обладает такой же точностью - не менее 95%, заверили разработчики. Методика тестирования при этом не поменялась: взятые пробы помещают в специальный раствор и затем отправляют на тестирование.

Новый набор, который получил название "Ковиген-LAMP", полностью совместим с оборудованием для обычных ПЦР-тестов. "За счет того, что мы отказались от подготовки пробы к анализу, мы упростили сам способ лабораторной диагностики. Мы также отказались от дополнительного оборудования, сократили количество материалов, реактивов, а также возможные ошибки оператора при подготовке пробы к анализу", - добавили в Минобороны.

Новый набор реагентов разработан специалистами кировского филиала 48-го Центрального научно-исследовательского института войск РХБЗ совместно с коллегами из научно-производственной фирмы "Синтол".