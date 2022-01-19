Северная Осетия разработала программу модернизации коммунальных объектов до 2030 года

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 января. /ТАСС/. Власти Северной Осетии разработали программу модернизации коммунальной инфраструктуры республики на 2022-2030 годы. Об этом ТАСС сообщил премьер республики Борис Джанаев.

"Комплексная программа модернизации коммунальной инфраструктуры республики Северная Осетия-Алания разработана на 2022-2030 годы. Она включает в себя объекты водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. В связи с тем, что финансовые средства на реализацию указанной программы планируется получить из федерального бюджета, программа была направлена на согласование в Фонд содействия реформированию ЖКХ, Минстрой, Минэкономразвития и Минфин России, а также ФАС России и Минэнерго", - сказал Джанаев.

В программу включили 102 объекта, 80 из них - объекты водоснабжения. Ее реализация позволит уменьшить ветхость систем и себестоимость поставляемых услуг, а также снизить энергозависимость с учетом увеличения подачи питьевой воды в самотечном варианте с 12% до 80%. Разработали и утверждили дорожные карты о создании "Единого оператора в сферах водоснабжения и водоотведения "РСО-Алания" и "Единого информационного расчетного центра РСО-Алания с муниципальными филиалами". Отмечается, что создание предприятий позволит значительно улучшить качество предоставления коммунальных услуг, повысит уровень собираемости и прозрачность платежей.

Общий уровень платежей за все коммунальные услуги составляет более 73%. Дальнейшая реализация программы позволит республике к 2024 году довести собираемость платежей за потребленные услуги до 90%, а по истечении 2026 года - не ниже среднероссийского.

Ситуация с водоснабжением

В республике износ трубопроводов и насосно-силового оборудования составляет порядка 75%. Из 3 649 км сетей водоснабжения из-за ветхости необходимо заменить 2 100 км. На эти цели необходимо порядка 10 млрд рублей.

Наихудшая ситуация по обеспечению качественной питьевой водой на сегодняшний день сложилась в населенных пунктах Алагирского района, где в 2015 году произошло массовое отравление. На решение проблемы с водоснабжением в районе необходимо более 2 млрд рублей. В связи с изношенностью сетей потери воды из-за утечек в республике составляют более 50%.