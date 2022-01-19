Власти Новогородской области назвали запас вакцины от коронавируса в регионе достаточным

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 января. /ТАСС/. Запас вакцины "Спутник V" в Новгородской области достаточный. "Спутник Лайт" также имеется в наличии, сообщил в среду официальный представитель губернатора Новгородской области Николай Шестаков.

Ранее в местном информационном агентстве "ВНру.ру", появилась информация со ссылкой на Минздрав региона, что в области закончилась вакцина "Спутник Лайт".

"По данным Минздрава области, запас [Спутника V] составляет 30 тыс. доз, вакцина оперативно распределяется по всем районам и медучреждениям области в зависимости от потребности. Что касается вакцины "Спутник Лайт", она также имеется в наличии. В некоторых пунктах вакцинации в связи с большим спросом запасы "Спутника Лайт" подходят к завершению, но при этом также происходит оперативное перераспределение вакцины", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в региональном Минздраве, в Новгородской области прививку от новой коронавирусной инфекции сделали 302 504 жителя региона, завершили оба этапа вакцинации 202 003 человека.