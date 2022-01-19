Комитет Думы по вопросам семьи одобрил концепцию законопроекта о суррогатном материнстве

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей на заседании в среду утвердил положительное заключение на законопроект о запрете для иностранных граждан и лиц без гражданства на использование института суррогатного материнства на территории России. Этот комитет выступает соисполнителем по данной инициативе, профильный думский комитет - по безопасности и противодействию коррупции.

"Комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей поддерживает концепцию проекта федерального закона", - говорится в заключении, документ есть в распоряжении ТАСС. Все члены комитета проголосовали за. "Против нет, воздержавшихся тоже нет", - подвела итоги голосования председатель комитета Нина Останина.

В заключении комитета подчеркивается, что при совершенствовании законодательства в области применения суррогатного материнства в первую очередь необходимо исключить нарушение прав и интересов ребенка, рожденного суррогатной матерью. "Считаем, что, пока использование суррогатного материнства разрешено на территории Российской Федерации, законодательно должны быть определены права, обязанности и ответственность суррогатной матери и потенциальных родителей, а также установлены требования к деятельности организаций, оказывающих услуги, связанные с суррогатным материнством", - говорится в документе.

Группа депутатов и сенаторов в декабре прошлого года внесла в Госдуму усовершенствованную редакцию законопроекта, которым предлагается ввести запрет для иностранных граждан и лиц без гражданства на использование института суррогатного материнства на территории России. Воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только граждане РФ, состоящие в браке, или одинокая женщина - гражданка России, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно. Иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства в России будет запрещено. В новой редакции законопроекта также конкретизирована норма: предполагается, что суррогатной матерью сможет стать только гражданка Российской Федерации.

По словам главы профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, законопроект может быть рассмотрен в первом чтении в феврале.