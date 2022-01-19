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Пандемия COVID-19

Систему здравоохранения Кубани перевели в режим повышенной готовности из-за "омикрона"

Основной удар примут поликлиники и службы скорой помощи

КРАСНОДАР, 19 января. /ТАСС/. Система здравоохранения Краснодарского края переведена в режим повышенной готовности после выявления в регионе первых случаев заражения штаммом "омикрон". Об этом в своем Instagram написала вице-губернатор региона Анна Минькова.

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Утром в среду сообщалось, что новый штамм коронавируса "омикрон" выявили у первых двух пациентов в Краснодарском крае.

"На Кубани выявлены первые два случая заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон". Вся система здравоохранения сейчас перешла в режим повышенной готовности. Основной удар примут на себя поликлиники и службы скорой помощи", - написала Минькова.

Она уточнила, что в режиме видеосвязи обсудила утром в среду с заместителями глав муниципалитетов по соцвопросам и главными врачами распространение нового штамма коронавируса, а также вопросы вакцинации. По ее словам, на сегодня в регион поставлено более 4,1 млн доз вакцин, привиты почти 2,9 млн человек, ревакцинацию прошли 411 тыс.

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия COVID-19
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