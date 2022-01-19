В России до конца года появится восемь новых заповедников и нацпарков

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Восемь новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ) создадут в России до конца 2024 года. Интерес россиян к посещению таких мест заметно растет: прирост посетителей составил 50% в 2021 году, заявил глава Минприроды России Александр Козлов.

"В 2021 году была проделана большая работа по созданию в Крыму заповедника, в Коми. Мы "приросли" на двух территориях, Даурский заказчик в том числе. До конца 2024 года мы планируем еще восемь таких территорий сделать", - заявил он в интервью программе "Поздняков" на канале НТВ в среду .

По словам Козлова, в 2022 году, в частности, будет открыт национальный парк в Тульской области на территории лесов, являющихся одним из немногих уцелевших фрагментов засечных черт. Они были созданы для защиты границ Московского княжества от набегов кочевников еще при Иване Грозном.

Министр отметил заметный рост интереса россиян к особо охраняемым территориям в 2021 году. "Прирост в 2021 году составил больше 50%. Где-то порядка 10 миллионов граждан посетило особо охраняемые природные территории", - сообщил Козлов.

Экологический туризм

Козлов рассчитывает, что закон об экологическом туризме будет принят в этом году. Как пояснили ТАСС в пресс-службе Минприроды, данный законопроект прошел первое чтение в Госдуме. Министерство разработало поправки ко второму чтению, которое состоится в весеннюю сессию.

Закрепление на законодательном уровне понятия "экологический туризм" позволит значительно улучшить условия для посетителей.

"Извините, пожалуйста, но даже в туалет некуда сходить, потому что система не позволяет элементарно построить туалет. Простые, элементарные вещи, но они дают качество посещений", - пояснил министр.