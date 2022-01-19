Онищенко заявил об отсутствии причин для ввода локдауна в России

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Локдаун из-за прихода в Россию штамма коронавируса "омикрон" вводить не нужно, однако надо повышать темпы и охваты вакцинацией и ревакцинацией, сообщил ТАСС заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

"Прежде всего, не надо истереть на эту тему, никаких локдаунов вводить не надо, но выявлять [коронавирус] и тщательно выявлять очаги [заболевания], и принимать по ним меры нужно обязательно. Самое главное - нужно вакцинироваться и ревакцинироваться. Тот иммунитет, который мы приобрели при вакцинации, он работает, поэтому сейчас нужно сосредоточиться на охвате вакцинацией и ревакцинацией, потому что мы отстаем безнадежно", - сообщил эксперт.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", обнаружен в 2021 году на юге Африки. По последним данным, в России выявлено 1 682 случая заражения этим штаммом. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что число выявленных в стране случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса достигло 1 682 в 42 регионах, однако по ее словам "таких случаев уже значительно больше".

По последним данным Голиковой, уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России составляет 63,9%. Число регионов, где уровень достиг 80%, по-прежнему четыре - это Севастополь, Санкт-Петербург, Республика Карелия и Чукотский автономный округ.