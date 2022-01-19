Поклонская заявила, что в полицию поступали сообщения о якобы готовящемся на нее покушении

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Ложные сообщения о готовящемся покушении на бывшего прокурора Крыма Наталью Поклонскую поступали в полицию Крыма.

"Ложные сообщения поступали в дежурную часть МВД России по Крыму по моему местонахождению, по моей фамилии, - рассказала Поклонская ТАСС в среду. - Заявитель сообщал, что меня должны взорвать, террористический акт совершить, поджечь дом и тому подобное. Но это связано с не совсем здоровым состоянием заявителя".

Поклонская уточнила, что сообщения не связаны с Украиной, заявитель не является гражданином соседней страны.

В середине декабря в соцсетях появилась информация о проникновении гражданина Украины в дом Поклонской в Крыму. Сообщалось, что на принадлежащем послу участке полицейские обнаружили 58-летнего украинца Владимира Ворону, который оставил на территории букет цветов. Позднее его выдворили из РФ на Украину.

"С "гостями" из Украины все закончено было, когда человека задержали. Ко мне приезжал следователь. Ребята из следственного управления СК по Республике Крым работают", - отметила Поклонская.

13 октября президент России Владимир Путин назначил послом РФ в Республике Кабо-Верде Наталью Поклонскую, которая до этого занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва. В марте 2014 года - октябре 2016 года Поклонская была прокурором Крыма.