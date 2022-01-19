В ХМАО заблокировали 10 сайтов с данными об оформлении фиктивной регистрации

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 января. /ТАСС/. Суд в Ханты-Мансийском автономном округе по требованию прокурора обязал заблокировать 10 сайтов с информацией об оформлении фиктивной регистрации. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура в ходе мониторинга выявила 10 интернет-ресурсов, на которых в свободном доступе размещалась информация о предоставлении услуг по временной регистрации, прописке за деньги", - сказал собеседник агентства.

По его словам, это сайты объявлений в Ханты-Мансийске. Согласно законодательству предусмотрена уголовная ответственность за фиктивную регистрацию граждан России и иностранцев по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении.

По данным пресс-службы, для ограничения доступа к сайтам прокуратура обратилась в суд с административным исковым заявлением о признании данной информации, запрещенной к распространению. Суд рассмотрел требования и удовлетворил в полном объеме. Доступ к сайтам заблокирован.