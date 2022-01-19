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Пандемия COVID-19
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Вопрос визита экспертов ВОЗ на площадки по выпуску "Спутника V" находится на согласовании

Замдиректора разработавшего препарат Центра им. Гамалеи Денис Логунов отметил, что "приезжать они должны были в течение одного-двух месяцев"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Вопрос приезда экспертов Всемирной организации здравоохранения в Россию для инспекции производственных площадок, где выпускается "Спутник V", находится на согласовании. Об этом сообщил в среду журналистам замдиректора разработавшего препарат Центра им. Гамалеи Денис Логунов.

"Приезжать они должны были в течение одного-двух месяцев, этот вопрос на согласовании", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в ВОЗ сообщили, что ожидают в конце января из России дополнительную информацию по вакцине "Спутник V" в рамках процедуры рассмотрения запроса на ее включение в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения (Emergency Use Listing, EUL). Отмечалось, что большая часть сведений по российской вакцине поступила в конце декабря.

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РоссияПандемия COVID-19
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