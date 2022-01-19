Вопрос визита экспертов ВОЗ на площадки по выпуску "Спутника V" находится на согласовании

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Вопрос приезда экспертов Всемирной организации здравоохранения в Россию для инспекции производственных площадок, где выпускается "Спутник V", находится на согласовании. Об этом сообщил в среду журналистам замдиректора разработавшего препарат Центра им. Гамалеи Денис Логунов.

"Приезжать они должны были в течение одного-двух месяцев, этот вопрос на согласовании", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в ВОЗ сообщили, что ожидают в конце января из России дополнительную информацию по вакцине "Спутник V" в рамках процедуры рассмотрения запроса на ее включение в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения (Emergency Use Listing, EUL). Отмечалось, что большая часть сведений по российской вакцине поступила в конце декабря.