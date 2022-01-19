Гендиректор Pfizer удостоен "еврейской Нобелевской премии" за 2022 год

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 января. /ТАСС/. Генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла стал в 2022 году лауреатом премии "Генезис", которую называют "еврейской Нобелевской премией". Об этом сообщила в среду пресс-служба израильского МИД.

"Фонд премии "Генезис", часто называемой "еврейской Нобелевской премией", объявил о том, что гендиректор компании Pfizer Альберт Бурла избран лауреатом премии за 2022 год. Бурла удостоился премии "Генезис" за проявленное в ходе пандемии лидерство, решимость и готовность пойти на большой риск", - говорится в заявлении.

Президент Израиля Ицхак Герцог вручит "еврейскую Нобелевскую премию" Альберту Бурле на церемонии в Иерусалиме, запланированной на 29 июня, добавили в МИД. Награда "Генезис" была учреждена 10 лет назад властями Израиля, ее размер достигает $1 млн.