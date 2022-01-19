Власти Забайкалья готовятся к росту заболеваемости коронавирусом в четыре раза весной

ЧИТА, 19 января. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Забайкальского края и региональное управление Роспотребнадзора прогнозируют 4-кратный рост заболеваемости коронавирусом в Забайкалье весной 2022 года, сообщила в среду журналистам руководитель управления Роспотребнадзора по региону Светлана Лапа.

Очередной рост заболеваемости коронавирусом начался в Забайкалье с Нового года, за последние сутки врачи зафиксировали 125 новых случаев заражения, умерли восемь пациентов. В тяжелом состоянии остаются 15% заболевших, в том числе 287 человек находятся на кислородной поддержке, 22 подключены к аппаратам ИВЛ.

"Мы готовимся в четырехкратному росту заболеваемости, то есть средства, силы рассчитываем на такое увеличение. Если у нас за прошедшую неделю было около 850 случаев, то дальше может быть 3,4 тыс. за неделю. Но это еще не конец, потому что рост заболеваемости может идти по экспоненте", - сказала Лапа.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, прогноз основан на анализе темпов прироста в других странах (США, Германия), а также в регионах России.

По словам министра здравоохранения края Оксаны Немакиной, максимальный коечный фонд для больных коронавирусом сейчас составляет более 2 тыс. коек, из развернутых заняты 60%.

"Но мы больше ожидаем нагрузку на амбулаторно-поликлиническое звено. Сегодня Минздрав Забайкалья все силы бросил на то, чтобы укрепить это звено, в том числе - кадрами. В том числе мы сейчас занимаемся нашими кол-центрами, совершенно другую систему выстраиваем - у нас будет работать координационный центр, мы тоже сейчас над этим работаем, будут привлекаться студенты, волонтеры при необходимости", - подчеркнула глава министерства.

Всего в крае зарегистрировано 98 143 случая заболевания, выписаны 90 117 жителей, умерли 2 310 человек.

Из-за роста заболеваемости до 12 февраля продлили ограничения для бизнеса. В частности, кафе и ресторанам разрешено работать до 23.00, остаются закрыты ночные клубы, кальянные и детские лагеря дневного пребывания.