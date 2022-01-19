Сенатор предложила обучать студентов специальным цифровым навыкам, необходимым в профессии

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова предложила включить во все госстандарты высшего образования требование по обучению студентов специализированным компьютерным навыкам, необходимым в профессии.

"Во все разрабатываемые федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования должны быть включены требования по подготовке студентов к применению специализированных компьютерных технологий, необходимых в их будущей профессиональной деятельности", - сказала сенатор в среду ТАСС.

Она напомнила, что сегодня в образовательных стандартах есть положения о необходимости развития компьютерной грамотности и изучения информационных технологий в целом. "Например, любой будущий специалист обучается навыкам базового пользователя стандартного программного обеспечения. Но этого сейчас уже недостаточно. В наши дни практически каждая профессия имеет свое цифровое наполнение, поэтому все образовательные дисциплины должны содержать изучение соответствующего цифрового контента", - отметила Рукавишникова.

В медицине, по ее словам, это навык ведения цифровой карты пациента, открытия и закрытия электронного листа о временной нетрудоспособности, использования современных компьютерных технологий для постановки правильного диагноза. "В сфере юриспруденции это должны быть навыки открытия и ведения личного кабинета налогоплательщика, работы с единым регистром населения, применения дистанционных технологий в процессуальной, нотариальной деятельности, исполнительном производстве, при оформлении трудовых отношений", - продолжила сенатор.

"Поэтому относительно каждой образовательной дисциплины необходимо пересмотреть программу преподавания с точки зрения введения лекционных и практических занятий, которые должны быть направлены на серьезное изучение компьютерных приложений. Для этого необходимо разрабатывать и проводить регулярные курсы переподготовки ведущих профессиональные дисциплины преподавателей, так как не все они владеют необходимыми компьютерными знаниями", - добавила она.

Базовые кафедры

Рукавишникова полагает, что под эти же задачи следует переработать учебники, перестроить подачу учебных дисциплин. "Одним из реальных и правильных решений в данной сфере является создание так называемых базовых кафедр. Этот механизм подразумевает, что между вузом и организацией или государственным органом заключается соответствующий договор, в рамках которого преподаватель-практик непосредственно на своем рабочем месте погружает студентов в профессию. Такие преподаватели-практики могут не иметь ученых степеней и званий, регулярных публикаций в научных журналах и т. д. Но для них уместным будет введение в вузах должностей "доцент практики" или "профессор практики", что позволит закрепить их особый педагогический статус", - сказала парламентарий.

Она также напомнила, что первый вице-спикер СФ Андрей Турчак на очередном заседании Совета по развитию цифровой экономики при верхней палате парламента предложил подробно обсудить проблему подготовки кадров в сфере цифровой экономики, которые должны соответствовать современным и перспективным требованиям.