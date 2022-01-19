В Севастополе развернут дополнительные ковидные койки в случае распространения "омикрона"

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Власти Севастополя развернут дополнительные койки для заразившихся коронавирусом в случае роста заболеваемости из-за штамма "омикрон", сообщил в среду на своей странице в Instagram губернатор города Михаил Развожаев.

Специалисты выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса в Севастополе в понедельник, 17 января. В тот же день первый случай подтвердился и в Республике Крым. Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что штамм "дельта" остается доминирующей версией коронавируса на территории полуострова.

"Сейчас в Севастополе развернуто 602 койки. В случае необходимости развернем еще больше. Максимально мы разворачивали до 1 400 коек. Однако основная нагрузка ожидается на амбулаторное звено. Его необходимо усилить, в том числе за счет привлечения волонтеров", - написал Развожаев.

Губернатор Севастополя также поручил обеспечить качественную работу службы контактного центра по номеру 122 для своевременной обработки обращений, связанных с лечением и профилактикой COVID-19. "В 2021 году контактный центр в Севастополе обработал почти полмиллиона обращений. Во время пиков волн пандемии количество специалистов всегда увеличивалось, в том числе благодаря волонтерам. Такую работу необходимо провести и в ожидании прихода штамма "омикрон", - добавил Развожаев.

По состоянию на 19 января в Севастополе зарегистрированы 129 новых случаев заболевания COVID-19. 88 человек выписаны после выздоровления. Умерли 5 человек в возрасте от 54 до 86 лет. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заразились новой коронавирусной инфекцией 54 220 человек. В настоящий момент выздоровели 51 172 человека, 1 918 умерли.