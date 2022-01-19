Филиалы Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде открылись в трех городах

ТАСС, 19 января. Экспертные группы для очного приема заявителей Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде открылись в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Об этом ТАСС рассказала в среду директор центра Людмила Куровская.

Ранее экспертная группа центра принимала заявителей очно только в Москве. "Мы решили открыть три филиала в разных регионах страны, чтобы сделать нашу помощь доступнее и эффективнее. Экспертные услуги востребованы среди населения, особенно услуги по представлению интересов пострадавших в судах", - сказала она. Куровская уточнила, что для жителей других регионов правовая помощь по-прежнему доступна в дистанционном формате. Все услуги оказываются на безвозмездной основе.

Открытие трех филиалов - пилотный проект. "Мы проанализируем их деятельность в течение года и по результатам примем решение о создании таких же филиалов в других федеральных округах", - добавила собеседница агентства.

Результаты работы

Центр по защите интересов граждан при незаконных действиях с использованием персональных данных начал работать в сентябре прошлого года, за это время к специалистам обратились более 400 человек. На Москву и Московскую область приходится не более 35% обращений, отметила собеседница ТАСС. Большая часть заявителей жалуется на мошенничество.

Благодаря работе экспертов центра три микрофинансовые организации уже признали факт мошенничества и аннулировали задолженность клиентов. Другая компания-ответчик в январе заключила мировое соглашение и согласилась прекратить обработку избыточных персональных данных, а также рассылку рекламы без получения согласия. Как рассказала Куровская, закончить судебный спор и заключить мировое соглашение готова также крупная страховая компания, которая намерена внести изменения в пользовательское соглашение об обработке персональных данных. Обновленный документ даст гражданам право самостоятельно решать, какой объем персональных данных они предоставят для обработки.

"Граждане не всегда обращаются в полицию с заявлением о произошедшем событии обмана в их жизни. Либо случается, когда уголовное дело по заявлению пострадавшего не возбуждается, - отмечает Куровская. - Наши эксперты стараются изменить эту ситуацию и призывают всех обращаться в наш Центр за помощью".

Центр правовой помощи - самостоятельное структурное подразделение федерального государственного унитарного предприятия "Главный радиочастотный центр", подведомственного Роскомнадзору.