В Нижегородской области выявили максимум случаев заболевания COVID-19 в сутки за пандемию

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 января. /ТАСС/. Максимальное число заразившихся коронавирусом за сутки с начала пандемии выявлено в Нижегородской области, зафиксирован 881 случай. Введение дополнительных ограничений в регионе пока не планируется, необходимо сконцентрироваться на усилении контроля за соблюдением требований действующего указа губернатора, сообщила в среду на брифинге в Нижегородском областном информационном центре заместитель главного санитарного врача по региону Наталья Садыкова.

"Продолжается рост коронавирусной инфекции, тем более в регионе уже появился штамм "омикрон". Последние сутки ознаменовались антирекордом - это 881 случай, такого у нас в предыдущие годы не было", - сказала Садыкова.

Она отметила, что ситуация с числом госпитализированных стабильная. "Мы пока вместе с министерством здравоохранения анализируем ситуации по тяжести [пациентов], по госпитализации, и пока не видим утяжеления процесса. Это, с одной стороны, нам дает некоторую стабильность процесса и стабильность работы системы здравоохранения. Но это, сразу скажу, не должно успокаивать граждан, потому что процесс еще будет развиваться, мы пока только в начале пятой волны", - сообщила она.

По ее словам, управление направило губернатору предложения по усилению контроля за соблюдением требований указа главы региона. Садыкова при этом отметила, что в случае ухудшения ситуации не исключено введение ограничительных мер, но вводить их если и будут, то локально.

"Мы не исключаем развития этого сценария, но пока все-таки будем акцентироваться на контроле того режима, который введен. Если этого будет недостаточно, заболеваемость будет прирастать, и здравоохранение будет страдать от этого, то, конечно, будут меры более ужесточенные. Но, пройдя уже все этапы работы по ковиду, все-таки мы, наверное, склоняемся к тому, чтобы локально проводить мероприятия, то есть закрывать всю область, сажать на карантин, когда болеет только Нижний Новгород, конечно, смысла в этом нет", - сказала заместитель главного санитарного врача по региону.

По последним данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Нижегородской области выявлено более 238,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, 224,1 тыс. человек выздоровели, 10,2 тыс. умерли. В регионе введен масочный режим, обязательная вакцинация для сотрудников нескольких социально значимых сфер. Полную вакцинацию прошли более 1,7 млн человек, коллективный иммунитет составляет 64,6%.