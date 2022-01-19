В Москве простились с телеведущим Михаилом Зеленским

Продюсер Александр Митрошенков во время гражданской панихиды рассказал, что после прихода Зеленского в шоу "Прямой эфир", а это был новый проект для "России-1", казалось, что ему будет непросто. "Информационный ведущий стал ведущим главного шоу канала. И я видел, как мучительно больно ему было превращать себя из просто журналиста в журналиста-шоумена. Я видел, как он боролся внутри сам с собой и постепенно становился абсолютно другим. Я тогда понял, насколько все-таки Миша может концентрироваться. Он по-настоящему запустил проект, по-настоящему проект стал культовым. Миша, благодаря тебе началось новое телевидение. Все коллеги и друзья, которые были с тобой в эти дни, помнят их как самые счастливые", - отметил он.

По словам заместителя генерального директора ВГТРК - главного редактора телеканала "Россия-Культура" Сергея Шумакова, Зеленский был для телеканала совершенно особым человеком. "Есть такие люди, которых любит каждый. Это не потому что они красивые, а потому что они излучают свет. Миша был наделен в полной мере поразительным совершенным светом, это был свет необыкновенной тонкости, деликатности, интеллигентности. Это был свет человека, который разговаривал с человеком и при этом присутствовала камера. Это редчайшее качество, потому что сегодня мы очень часто пытаемся "изнасиловать камеру", заставить ее любить. Но это невозможно. Уход Миши для нашего канала, это потеря удивительного лучика света", - подчеркнул он.

Продюсер Николай Сергеев отметил, что Зеленский был не просто ведущим проекта "Билет в Большой". "Он стал для меня человеком абсолютно родным, абсолютно своим, частью большой театральной семьи. И в Большом театре [его уход] - большая трагедия, большой шок", - отметил Сергеев.

По его словам, Зеленский был большим профессионалом и совершенно удивительным человеком на телевидении. "Таких, в общем-то, больше и нет на телевидении. Таких людей больше вообще нет. Он был невероятным человеком, у которого не было звездной болезни, хотя он был дико узнаваемым человеком. Он добродушно здоровался с каждым, кого встречал в театре", - сказал Сергеев.

"Уход Михаила - гигантская потеря. Миша - часть нашей семьи, он всегда будет в наших сердцах. Сейчас я делаю очередной выпуск. Очень тяжело мне дается эта работа, потому что наш мастер ушел, у которого мы многому научились. Всю дальнейшую нашу работу мы будем делать с памятью о Мише и с тем зарядом, который он нам в свое время дал", - заключил он.

О Зеленском

Зеленский умер 11 января на 47-м году жизни из-за сердечного приступа. Он находился на отдыхе в Доминиканской Республике. Он в разное время работал на "Радио России - Ностальжи" и телеканале "ТВ Центр" ведущим информационных программ с 1997 по 1999 год. В 1999 году стал ведущим дневных выпусков программы "Вести" на телеканале "Россия". В 2001 году стал ведущим программы "Вести-Москва", а с 2006 года работал ведущим телеканала "Россия-24".

В холдинге ВГТРК назвали уход телеведущего горькой и невосполнимой утратой. Там отметили, что Зеленский обладал уникальным даром - его интеллигентность, обаяние, ум и безграничная любовь к жизни вызывали абсолютное доверие и уважение всех вокруг без исключения.