Максимумы заболеваемости и сокращение карантина. Какова ситуация с ковидом в мире

Темпы распространения коронавируса растут от Америки до Австралии - только за последние сутки максимумы по числу заболевших обновились в Канаде, Бразилии, Франции, Германии и еще во многих странах.
Эксперты объясняют это появлением омикрон-штамма - более заразного, чем его предшественники. При этом заболевание при заражении "омикроном" протекает легче, особенно у привитых, поэтому многие государства, включая Россию, сочли возможным сократить сроки карантина для инфицированных и тех, кто имел контакты с ними.
ТАСС выяснил, как обстоят дела в странах с наиболее неблагополучной ситуацией.
Америка
- Заболеваемость в США, где на минувшей неделе выявляли более 1 млн случаев заражения в сутки, упала ниже отметки 700 тыс. Она по-прежнему остается самой высокой в мире и вдвое превышает максимумы прошлого января.
- Выше пиковых показателей предыдущих волн находится число выявляемых случаев в Канаде (более 50 тыс. в сутки) и Мексике (свыше 40 тыс.).
- Максимумы обновили за последние сутки Бразилия (137,1 тыс. новых случаев), Перу (49,7 тыс.), Колумбия (35,5 тыс.) и Чили (почти 10 тыс.).
- В Аргентине выявляют свыше 160 тыс. инфицированных в день, что превосходит пиковые значения предыдущей волны в четыре раза.
Европа
- В Европе темпы распространения инфекции выше всего во Франции, где накануне зарегистрировали свыше 464,7 тыс. случаев заражения за сутки - почти в восемь раз больше, чем месяц назад. Вместе с тем власти заявили о первых признаках спада очередной вспышки.
- Новые максимумы, в разы превышающие предыдущие пиковые показатели, зафиксированы в Германии (112,3 тыс. заболевших за день), Дании (33,5 тыс.), Швейцарии (32,2 тыс.), Австрии (почти 17 тыс.), Болгарии (11,1 тыс.).
- В Чехии за последние сутки заболеваемость подскочила почти втрое - с 7,2 тыс. до 20,2 тыс. - и приблизилась к значениям декабря прошлого года.
- Заболеваемость снижается в Великобритании, Испании, Италии и Португалии, но она все еще в два-пять раз превышает максимумы предшествующих волн эпидемии.
- В России, где две недели назад выявляли около 16 тыс. заражений в день, за минувшие сутки зарегистрировали почти 34 тыс.
Азия и Австралия
- Темпы распространения инфекции в Индии за месяц выросли в десять раз, превысив 230 тыс. случаев в сутки. Однако пока они не достигли прошлогоднего максимума, превышавшего 300 тыс.
- Десятикратный рост заболеваемости зафиксирован также в ОАЭ и на Филиппинах, где выявляют соответственно около 3 тыс. и более 30 тыс. заболевших в день.
- С конца прошлого года на максимумах держится число подтверждаемых случаев заражения в Турции, Израиле и Вьетнаме.
- В Австралии за последний месяц темпы распространения инфекции увеличились примерно в 20 раз. Сейчас там фиксируют свыше 50 тыс. заражений в сутки.
От ужесточения мер до сокращения карантина
- Самым надежным способом борьбы с пандемией по-прежнему считается вакцинация. В большинстве стран она остается добровольной, однако широко распространена практика требовать сертификаты о прививке, без которых невозможно свободно перемещаться на большие расстояния, посещать торговые центры, кафе, музеи, кинотеатры. В Австрии планируют принять закон об обязательной вакцинации всех совершеннолетних жителей.
- Также распространилось требование получать дополнительную - бустерную - дозу вакцины. Во многих странах теперь рекомендуют получать ее через три месяца после первой прививки, однако в России пока сохраняются прежние сроки - шесть месяцев.
- Европейские страны, столкнувшиеся с очередным подъемом заболеваемости, ужесточают ряд мер и точечно, на уровне отдельных регионов вводят такие меры, как комендантский час и ограничение времени работы магазинов, кафе и развлекательные заведений. Но общенациональный карантин вводили только Австрия и Нидерланды.
- На фоне представления, что ковид у заразившихся "омикроном" протекает легче, власти многих стран, включая США, Бразилию, Италию и Францию, сократили до пяти-семи дней срок обязательной самоизоляции для сдавших положительный тест на коронавирус или имевших контакты с заболевшим. В России также решили уменьшить продолжительность карантина вдвое - с двух до одной недели.