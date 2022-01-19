Максимумы заболеваемости и сокращение карантина. Какова ситуация с ковидом в мире

Темпы распространения коронавируса растут от Америки до Австралии - только за последние сутки максимумы по числу заболевших обновились в Канаде, Бразилии, Франции, Германии и еще во многих странах.

Эксперты объясняют это появлением омикрон-штамма - более заразного, чем его предшественники. При этом заболевание при заражении "омикроном" протекает легче, особенно у привитых, поэтому многие государства, включая Россию, сочли возможным сократить сроки карантина для инфицированных и тех, кто имел контакты с ними.

ТАСС выяснил, как обстоят дела в странах с наиболее неблагополучной ситуацией.

Америка

Заболеваемость в США, где на минувшей неделе выявляли более 1 млн случаев заражения в сутки, упала ниже отметки 700 тыс. Она по-прежнему остается самой высокой в мире и вдвое превышает максимумы прошлого января.

Выше пиковых показателей предыдущих волн находится число выявляемых случаев в Канаде (более 50 тыс. в сутки) и Мексике (свыше 40 тыс.).

Максимумы обновили за последние сутки Бразилия (137,1 тыс. новых случаев), Перу (49,7 тыс.), Колумбия (35,5 тыс.) и Чили (почти 10 тыс.).

В Аргентине выявляют свыше 160 тыс. инфицированных в день, что превосходит пиковые значения предыдущей волны в четыре раза.

Европа

В Европе темпы распространения инфекции выше всего во Франции, где накануне зарегистрировали свыше 464,7 тыс. случаев заражения за сутки - почти в восемь раз больше, чем месяц назад. Вместе с тем власти заявили о первых признаках спада очередной вспышки.

Новые максимумы, в разы превышающие предыдущие пиковые показатели, зафиксированы в Германии (112,3 тыс. заболевших за день), Дании (33,5 тыс.), Швейцарии (32,2 тыс.), Австрии (почти 17 тыс.), Болгарии (11,1 тыс.).

В Чехии за последние сутки заболеваемость подскочила почти втрое - с 7,2 тыс. до 20,2 тыс. - и приблизилась к значениям декабря прошлого года.

Заболеваемость снижается в Великобритании, Испании, Италии и Португалии, но она все еще в два-пять раз превышает максимумы предшествующих волн эпидемии.

В России, где две недели назад выявляли около 16 тыс. заражений в день, за минувшие сутки зарегистрировали почти 34 тыс.

Азия и Австралия

Темпы распространения инфекции в Индии за месяц выросли в десять раз, превысив 230 тыс. случаев в сутки. Однако пока они не достигли прошлогоднего максимума, превышавшего 300 тыс.

Десятикратный рост заболеваемости зафиксирован также в ОАЭ и на Филиппинах, где выявляют соответственно около 3 тыс. и более 30 тыс. заболевших в день.

С конца прошлого года на максимумах держится число подтверждаемых случаев заражения в Турции, Израиле и Вьетнаме.

В Австралии за последний месяц темпы распространения инфекции увеличились примерно в 20 раз. Сейчас там фиксируют свыше 50 тыс. заражений в сутки.

От ужесточения мер до сокращения карантина