Число безработных жителей Самарской области сократилось в 3,4 раза за 2021 год

САМАРА. 19 января. /ТАСС/. Число безработных уменьшилось в 3,4 раза за 2021 год и составило 14 тыс. человек в Самарской области. Об этом ТАСС сообщили в министерстве труда, занятости и миграционной политики региона.

"В 2021 году наблюдалась положительная динамика всех показателей, характеризующих рынок труда региона. Численность зарегистрированных безработных за год сократилась в 3,4 раза и по состоянию на 31.12.2021 составила 14 тыс. человек, соответствующий уровень безработицы сократился за аналогичный период с 2,6 до 0,8%", - отметили в профильном министерстве.

Число вакансий на рынке труда в прошлом году достигло 43,1 тыс. Таким образом, количество предложений превышает число безработных более, чем в три раза.

В минтруда области отметили, что положительных тенденций удалось добиться в том числе за счет реализации Комплекса мер по восстановлению численности занятого населения области. Речь идет о госпрограмме "Содействие занятости населения Самарской области на 2019-2023 годы", в которой областные власти описали комплекс мер для восстановления численности занятого населения до уровня 2019 года. На мероприятия, которые охватят 88,9 тыс. человек, планируется направить около 1,3 млрд рублей. Программа включает меры поддержки как для безработных, так и для выпускников и работодателей.

Обстановка на рынке труда осложнилась после ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Так, в Самарской области после этого число безработных выросло в три раза по сравнению с началом 2020 года. Для поддержки жителей, потерявших работу, были предусмотрены федеральные выплаты.