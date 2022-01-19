В Брянской области планируют ограничить массовые мероприятия при ухудшении эпидситуации

ТАСС, 19 января. Власти Брянской области рассматривают возможность ввода в конце января дополнительных профилактических мер, в том числе ужесточения ограничений на проведение массовых культурных и спортивных мероприятий, в случае ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом в среду сообщил губернатор Александр Богомаз в эфире телеканала "Россия-24" .

"Будем смотреть сейчас по массовым мероприятиям по всем, по культурным мероприятиям, по спортивным мероприятиям. Скорее всего, на этот месяц мы эти массовые мероприятия как-то ограничим. Но посмотрим, как будет развиваться [ситуация]", - сказал Богомаз.

По его словам, также рассматривается вопрос введения ограничений в образовательных учреждениях. "Что касается детских садов и школ, то здесь, если маленькая школа, то мы планируем полностью закрываться, если большая, то по классам. Будем смотреть, как будет ситуация развиваться, так и будем принимать все меры, которые будут ограничивать распространение данной коронавирусной инфекции", - отметил Богомаз.

В Брянской области с 15 ноября 2021 года зрелищные и иные мероприятия с количеством участников не более 100 могут поводиться при условии согласования с управлением Роспотребнадзора и только для лиц с QR-кодом, ПЦР-тестом или справкой. Посещение развлекательных и культурно-досуговых мероприятий возможно при наличии QR-кода, отрицательного ПЦР-теста или справки. Спортивные и физкультурные мероприятия проводятся без присутствия зрителей с участием лиц с QR-кодом, ПЦР-тестом или справкой, вместимость составляет не более 10% и не более 500 человек.

По данным регионального оперативного штаба на 19 января, в Брянской области с начала пандемии выявлены 99 576 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 95 086 человек, 3 100 пациентов умерли.