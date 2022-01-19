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Песков сообщил, что Путин в этом году на Крещение принял решение не окунаться в прорубь

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в этом году на Крещение решил не окунаться в прорубь в связи с эпидемиологическими условиями, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В этом году президент предпочел прислушаться к рекомендациям представителей церкви и не окунаться в связи с пандемийными условиями", - сказал Песков.

"Были озвучены рекомендации представителями церкви, что следует подумать в условях пандемии перед тем, как это делать (окунаться в прорубь). И президент принял решение прислушаться к этим рекомендациям и не окунаться", - добавил он.

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