Путин обсудит с правительством ситуацию с ковидом на следующей неделе

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Ситуация с ковидом будет обсуждаться на очередном совещании президента РФ Владимира Путина с правительством на следующей неделе. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Текущая ситуация с ковидом на каждом совещании с правительством обсуждается. Мы ожидаем, что на следующей неделе у нас будет совещание с членами правительства, президент проведет. Обязательно там это будет рассматриваться", - сказал представитель Кремля.

Разработанный правительством России план по борьбе с распространением омикрон-штамма коронавируса был представлен Путину, сообщил Песков.

"Что касается плана [по борьбе с распространением "омикрона"], он доложен главе государства и он принят к сведению. Правительство действует", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС.