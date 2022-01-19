В Якутии направят 733 млн рублей из федбюджета на берегоукрепительные работы

ЯКУТСК, 19 января. /ТАСС/. Более 730 млн рублей направят на берегоукрепительные работы в районе села Верхневилюйск на реке Вилюй в Якутии из федерального бюджета, сообщил в среду оперштаб в своем Telegram-канале.

"Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и глава Якутии Айсен Николаев 19 января провели в Якутске совещание по вопросу капитального строительства объекта "Берегоукрепительные работы на реке Вилюй в районе села Верхневилюйск". Во вступительном слове Александр Козлов сообщил, что из федерального бюджета на проведение этих работ предусмотрено 733 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, кроме того, 55 млн рублей будут софинансированы из республиканского бюджета.

По информации заместителя министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Эдуарда Пихтина, сейчас проводится конкурс по отбору подрядчика для проведения берегоукрепительных работ. "Предварительная дата заключения государственного контракта - 20 февраля 2022 года. Основные технико-экономические показатели объекта: длина берегоукрепительных работ - 2,832 км, высота сооружения - 15 м. Срок завершения берегоукрепительных работ на реке Вилюй в районе села Верхневилюйск - конец 2024 года", - отмечается в сообщении.