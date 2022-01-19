Комитет Думы по семье предложил обсудить полный запрет суррогатного материнства в России

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей считает необходимым инициировать обсуждение полного запрета суррогатного материнства в России. Об этом говорится в заключении комитета на законопроект о запрете для иностранных граждан и лиц без гражданства использовать услуги суррогатных матерей в России, копия документа есть в распоряжении ТАСС.

"Предлагаемые авторами законопроекта изменения в действующее законодательство комитет рассматривает как первый шаг к проработке вопроса о полном запрете использования суррогатного материнства на территории РФ", - указано в заключении. В ряде стран суррогатное материнство запрещено, комитет "считает, что данная международная практика заслуживает внимания и говорит о необходимости совершенствования [российской] правовой системы", отмечается в документе.

На заседании комитета в среду его председатель Нина Останина (КПРФ) также отметила, что депутаты рассматривают законопроект "как первый шаг попытки точечно урегулировать проблему суррогатного материнства, но только с точки зрения его международного сегмента".

"У нас у всех есть желание обратить внимание на наш, не хочется называть это рынком, но когда один из авторов [проекта] закона сказал, что мы не будем продавать наших детей за рубеж, то [возникает] вопрос: а что внутри страны можно детей продавать? Категорически нет - моя позиция такая", - заявила глава комитета. По словам Останиной, норма, разрешившая суррогатное материнство в России, является криминальной и коррупционной.

"Прошу тогда нам всем определиться для того, чтобы наш комитет сам выступил инициатором урегулирования этого вопроса внутри страны с проблемой суррогатного материнства. Для этого мы можем заявить себя площадкой и создать такого рода рабочую группу", - подытожила депутат.

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей выступает соисполнителем по законопроекту о запрете для иностранцев услуг суррогатных матерей, профильный комитет - по безопасности и противодействию коррупции.