Омская область планирует в два раза увеличить количество ковидных коек

ТАСС, 19 января. Власти Омской области, где уже зарегистрировано 19 случаев заражения штаммом "омикрон", планируют увеличить количество коек для больных ковидом с 2,3 до 5 тыс., сообщил в эфире телеканала "Россия-24" глава региона Александр Бурков. При этом в данный момент в области занято только 60% коечного фонда.

"Сегодня у нас выявлено 19 заболевших "омикроном". Мы предприняли все усилия, чтобы встретить "омикрон" во всеоружии. На сегодня у нас работают 2,3 тыс. коек для больных ковидом, из них 40% свободных. Тем не менее у нас есть план перевода под ковидные до 5 тыс. коек в наших бюджетных учреждениях", - сказал губернатор.

Он отметил, что в регионе наблюдается плавный рост количества заболевших. "На сегодня за сутки заразились 315 человек. Из тех, кто попал в больницу, нет ни одного привитого, они не были вакцинированы", - сказал Бурков, добавив, что регион полностью обеспечен всеми необходимыми медикаментами.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Омской области с начала пандемии заразились 134 992 человека, из которых 127 013 выздоровели и 3 376 умерли. Как сообщил омский Минздрав, в прививочной кампании приняли участие 1 056 278 жителей региона, из них вторым компонентом вакцины привиты 827 276 человек. План по вакцинации в области - 893 602 жителя.

Омские власти ввели с 30 октября 2021 года QR-коды для доступа в учреждения культуры, кинотеатры, библиотеки, физкультурные учреждения, аквапарки и гостиницы. С 4 ноября QR-коды введены для посещения предприятий общественного питания, парикмахерских, торговых и торгово-развлекательных центров, за исключением продовольственных магазинов, аптек и салонов связи. С 1 декабря - для сотрудников региональных и муниципальных властей для посещения органов власти.