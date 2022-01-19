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Пандемия COVID-19

В Пензенской области впервые выявили пять случаев заражения "омикроном"

По данным регионального Роспотребнадзора, инфицированные чувствуют себя хорошо и в госпитализации не нуждаются

ПЕНЗА, 19 января. /ТАСС/. Пять случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" впервые зарегистрировали в Пензенской области. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

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"В регионе зарегистрировано пять случаев штамма "омикрон". Все случаи - среди жителей Пензенской области в возрасте от 29 до 69 лет", - отметили в ведомстве.

Инфицированные изолированы. По данным ведомства, в настоящее время они чувствуют себя хорошо, в госпитализации не нуждаются.

В Пензенской области, по данным сайта стопкоронавирус.рф, за все время пандемии подтверждено более 105 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, свыше 95 тыс. пациентов выздоровели, 4 800 человек умерли.

Теги
РоссияПензенская областьПандемия COVID-19
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