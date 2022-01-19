На Ставрополье до конца января продлили мораторий на QR-коды

СТАВРОПОЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Власти Ставрополья до 1 февраля 2022 года продлили мораторий на действие системы посещения общественных мест по QR-кодам. Эпидемическая ситуация в крае остается контролируемой, сообщили журналистам в среду в пресс-службе губернатора региона Владимира Владимирова.

"В Ставропольском крае есть все необходимое для оказания медицинской помощи. С учетом этого мораторий на использование QR-кодов, который мы ввели в прошлом месяце, решено продлить до 1 февраля", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

В правительстве региона отмечают, что коечный фонд ковид-госпиталей в крае насчитывает более 3 тыс. мест, четверть из которых остаются свободными. При необходимости на Ставрополье готовы дополнительно развернуть около 1,5 тыс. ковид-коек.

Глава региона поручил краевому Минздраву сформировать на Ставрополье месячный запас ПЦР-тестов. Из-за распространения штамма "омикрон" среди детей также будет проработана возможность организации тестирования на коронавирус школьников и учителей.

С начала пандемии на Ставрополье выявили 130 985 случаев COVID-19, выздоровели 112 765 человек. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе умерли 6 314 пациентов. Лечение в стационаре в регионе получают 2 435 пациентов с внебольничными пневмониями и COVID-19, из них в тяжелом состоянии находятся 347 человек.