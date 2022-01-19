Песков заявил, что Москва следит за соблюдением прав всех россиян, задержанных за рубежом

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российские дипломаты оказывают поддержку и следят за соблюдением прав всех россиян, задержанных за рубежом. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, касающийся граждан России, оказавшихся в заключении в Белоруссии.

"Любой гражданин РФ, который [находится] под следствием, или осужден, или отбывает наказание в любом иностранном государстве, является поводом для заботы со стороны наших дипломатических представительств. Всем желающим оказывается вся необходимая помощь и, безусловно, внимательно отслеживается, чтобы законные права этих российских граждан соблюдались в обязательном порядке", - сказал представитель Кремля.

Он обратил внимание, что когда у человека два или более гражданств, многие страны второе гражданство не признают, и "тогда ситуация, конечно, чуть-чуть в ином свете предстает", но и в этом случае российские дипломаты "к каждому гражданину относится с особым вниманием".

Отвечая на вопрос, уверены ли в Кремле в соблюдении всех прав россиян, задержанных в Белоруссии, Песков заявил, что по этой теме было бы ошибочно говорить в общем. "Здесь можно говорить о каждом конкретном случае. По каждому конкретному случаю я не располагаю информацией", - заметил пресс-секретарь президента.