Власти Забайкалья попросили помощи федерального центра в обеспечении сел сотовой связью

ЧИТА, 19 января. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края намерено обратиться за федеральной помощью для обеспечения сотовой связью и мобильным интернетом 80 населенных пунктов, сообщил в среду вице-премьер краевого правительства Сергей Гордеев на совещании министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкалья.

"26 населенных пунктов включены в программу "Устранение цифрового неравенства 2.0", мероприятия по обеспечению этих территорий связью подтверждены федеральным финансированием в 2022 году. Всего в данной программе - 127 населенных пунктов. 22 населенных пункта мы должны обеспечить связью за счет средств регионального бюджета по программе приграничных территорий. Без финансирования остается 80 населенных пунктов. Наша задача - проработать с федеральными органами власти, чтобы операторы связи увеличили свои инвестиционные программы по устройству мобильной связи и интернета в этих 80 населенных пунктах", - сказал Гордеев.

Как уточнил вице-премьер, кроме организации сотовой связи в 48 селах в 2022 году планируется обеспечить мобильным интернетом восемь населенных пунктов, где есть голосовая связь, но нет интернета. Также власти планируют добиться от операторов связи расширения инвестиционных программ на 2022-2025 годы для 46 населенных пунктов численностью менее 100 человек и для четырех населенных пунктов численностью более 500 человек.

В декабре 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что нужно стремиться решить проблему цифрового неравенства в стране уже к 2024-2025 годам.