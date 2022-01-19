МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Около 100 тыс. кв. м шумозащитных экранов заменили в Москве в 2021 году, сообщил журналистам в среду заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Продолжается реализация программы по замене шумозащитных экранов, в рамках нее в прошлом году заменили 100 тыс. кв. м конструкций общей протяженностью примерно 22 км. Новые экраны установлены на участках МКАД, шоссе Энтузиастов, Профсоюзной улице и улице Мневники, улицах Александры Монаховой и Александра Печерского в ТиНАО", - сказал Бирюков.

Заммэра уточнил, что при замене шумозащитных экранов учитывается единая городская стилистика. "Используются панели только серого цвета и унифицированного размера, это позволяет упростить ремонт конструкций и сократить расходы на их обслуживание. Новые панели соответствуют всем требованиям ГОСТ и позволяют добиться максимального поглощения звуков", - пояснил он.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что "сегодня шумозащитные экраны - важный элемент современной городской инфраструктуры, они помогают минимизировать шум от дорожного движения вблизи мест массового пребывания людей, остановок общественного транспорта, парков, скверов и густонаселенных районов".

"Высота ограждения зависит от уровня звукового воздействия, учитываются такие параметры, как расстояние до жилых домов, рельеф местности, загруженность трассы. Например, высота конструкции на участках вдоль МКАД составляет порядка восьми метров", - сказал Бирюков.

Также заммэра сообщил, что городские службы постоянно контролируют состояние шумозащитных экранов, регулярно промывают их и оперативно ремонтируют при повреждении, например, в результате ДТП.